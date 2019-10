De missie van KOSC is kraakhelder: promotie

1. KOSC moet dit seizoen promoveren

„We kunnen het wel onder stoelen of banken schuiven, maar iedereen staat erop dat wij volgend seizoen in de derde klasse te vinden zijn.” In de derde speelronde trof KOSC als koploper de nummer twee Vasse. Een wedstrijd waar weinig voetbal aan te pas kwam, zag de 31-jarige aanvoerder. „Het was geen oogstrelend voetbal tegen Vasse, maar hard werken en poetsen. Ook die wedstrijden maak je mee in een seizoen. Ik vind dat we daarin de juiste strijd hebben geleverd.”