De rust is terug bij FC Eibergen

De verwachtingen waren de laatste jaren soms hoog gespannen in Eibergen. Een incident, zo zagen velen de degradatie naar de vierde klasse in 2016. Vorig seizoen zou de ploeg wel weer promoveren. Eibergen was daar dichtbij, speelde zelfs nacompetitie, maar droop teleurgesteld af.

Dit seizoen is er meer berusting op het sportpark in Eibergen. De ploeg heeft zeker geen kampioensploeg en blaast dan ook niet al te hoog van de toren. De club raakte de laatste jaren veel bepalende spelers kwijt en moet zo'n beetje opnieuw beginnen. Een plek bij de eerste acht, zo luidt nog altijd de doelstelling. Eibergen staat voorlopig tweede, twee punten achter koploper Reünie, dat nog wel twee duels tegoed heeft.

Volledig scherm FC Eibergen knokt zich terug tegen VIOS Beltrum: 2-1. © sportphoto.shop\Marcel ter Bals

Knokken

Toch blijkt in de subtopper tegen VIOS Beltrum dat de nu jonge ploeg toch ook zeker kwaliteit in huis heeft. Het begin van Eibergen is slordig en VIOS komt op voorsprong. Uiteindelijk wordt er met 2-1 gewonnen door doelpunten van Thijs Rouwmaat en Jordy Telman. Toch ging het niet vanzelf, ziet ook trainer Harold Oude Veldhuis. "Op het middenveld en voorin hebben we jongens lopen die het van technisch spel moeten hebben. Wel moesten we knokken om die voorsprong over de streep te trekken. We stroopten de mouwen op en dat was goed om te zien.