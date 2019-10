De spoeling is zeer dun bij Oldenzaal

Video Speler uit Münster slaat scheids bewuste­loos, amateurwed­strij­den afgelast

11:11 Een amateurvoetballer uit Münster heeft zondag tijdens een wedstrijd een scheidsrechter bewusteloos geslagen. Die had hem vlak daarvoor voor de tweede keer een gele (dus geel-rode) kaart gegeven. Het incident in de buurt van Frankfurt was het zoveelste geval van agressie op en rond de voetbalvelden in Duitsland. Scheidsrechters in de regio Berlijn gingen daarom afgelopen weekend in staking.