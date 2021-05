De strafschoppenreeks bij Villarreal - Manchester United lang? Dan ken je deze van Rigtersbleek nog niet

VideoENSCHEDE - De finale van de Europa League tussen Villarreal en Manchester United werd woensdag na 22 penalty’s beslist in het voordeel van de Spaanse ploeg. Een lange zit, maar in 2015 was er een strafschoppenreeks die zelfs nóg langer duurde. Met Twents succes en een opmerkelijke hoofdrol.

Het Enschedese Rigtersbleek promoveerde op 7 juni 2015 naar de hoofdklasse na een serie van 30 (!) penalty’s. Dat was al ongekend, de hoofdrol voor een 43-jarige doelman die al 18 jaar niet meer in het eerste had gekeept maakte het verhaal nog specialer.

Arjan Fokkink werd door een wedstrijd amateurvoetbal van het ene op het andere moment een ‘bekende Nederlander’. In de strafschoppenserie van het duel in de finale van nacompetitie tussen Rigtersbleek en AFC Arnhem stopte hij, na 29 benutte penalty’s, bij een 15-14 stand de inzet van AFC. Die beslissende penalty werd op film vastgelegd en volop gedeeld. ‘De Bleek’ promoveerde naar de hoofdklasse en Fokkink was opeens een beroemdheid in voetbalminnend Nederland.

Sensationeel

Terug naar zondag 7 juni 2015, een bloedhete dag in Arnhem. Rigtersbleek had een dag voor de wedstrijd om promotie tegen AFC Arnhem een accuut keepersprobleem. De keeper uit de A-jeugd brak toen zijn sleutelbeen. De eerste doelman was geschorst en de tweede niet beschikbaar. Wat te doen? Arjan Fokkink benaderen!

„Zaterdagmorgen om elf uur kreeg ik een telefoontje: of ik mee kon doen met het eerste”, zei Fokkink na afloop van de sensationele ontknoping. „Zes jaar geleden had ik voor het laatst getraind, 18 jaar geleden voor het laatst met het eerste meegedaan. Ik keep normaal gesproken alleen in het vierde, moest zelfs nog nieuwe handschoenen kopen gisteren. En dan dit...”

Wat ‘dit’ precies was? Een ultieme climax, die eindigde vanaf de stip, met een hoofdrol voor Fokkink. Rigtersbleek had bij AFC Arnhem in de reguliere speeltijd een 2-1 achterstand uit het heenduel goedgemaakt, door met 1-0 te winnen. Vervolgens kwam het aan op een zenuwslopende verlenging. Daarin miste De Bleek kans op kans, maar hield Fokkink zijn team op de been met een paar knappe reflexen.

Strafschoppen moesten het finale oordeel vellen over wie er volgend seizoen in de hoofdklasse speelt. Ook dat werd een zenuwslopend spektakel. De eerste tien strafschoppennemers van beide ploegen schoten feilloos raak. De beide keepers kwamen niet eens in de buurt van de bal. Fokkink: “Er schoot door mijn hoofd: ik ga er nooit meer één pakken. Was al moe bij het opstaan. Dacht: wat moet ik nou?”

Volledig scherm De Twentsche Courant Tubantia van maandag 8 juni 2015. Rigtersbleek en Arjan Fokkink vol in de spotlights. © Archief

Ook zelf een strafschop nemen

Tot overmaat van ramp moest de veertiger zelf ook een strafschop nemen. „Daar was ik al bang voor. Ik zei: Dat ga ik echt niet doen. Ik liep al weg, maar toen kwam de scheidsrechter naar me toe. Hij zei: Je moet. Het ging maar net goed.”

Na een ongelooflijke reeks van 29 strafschoppen in successie was hét moment van Fokkink bij een 15-14 stand dan toch daar. De doelman bokste de bal uit de hoek, waarna het hele elftal op hem dook. Rigtersbleek ging naar de hoofdklasse, met dank aan good old Fokkink in de goal. „Dit verzin je niet.”

Volledig scherm Arjan Fokkink tijdens de strafschoppenreeks. © Andre de Heus