De tank is leeg, maar de accu nog vol bij DETO

Als je dan toch zo ver van huis moet voetballen, dan kun je het er maar beter goed doen. Na 90 minuten stond het bij Kloetinge – DETO Twenterand nog altijd 0-0, en dus kwam er een verlenging. Daarin sloegen de bezoekers toe: 1-3. „Liever hadden we het al eerder beslist”, reageerde Stan Nijhuis. De verdediger brak de ban met de 0-1 na 93 minuten, het was de beloning voor wéér een keer opkomen van achteruit. „De omstandigheden waren lastig en zeker in de eerste helft, met de wind tegen, hadden we het zwaar”, zei Nijhuis. „Toch hield ik altijd vertrouwen in de goede afloop. We wilden echt ten koste van alles hier winnen. Dat heb je, denk ik, ook wel kunnen zien.”