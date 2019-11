De tijd van alles winnen is voorbij voor PH Almelo

Regelmatig verliezen, dat is even wennen voor PH. ,,Dat kun je wel zeggen", reageert linksbuiten Sander Bekhuis (26). "Dit is niet wat we vooraf hadden verwacht van het seizoen. We wandelden er makkelijk doorheen in de vierde klasse. Maar ook in de derde klasse, die me kwalitatief tegenviel." De tweede klasse blijkt andere koek. PH staat na zeven duels voorlaatste. "De kwaliteit ligt hier een heel stuk hoger."