De Tubanters gaat voor laatste kans om directe degradatie te ontlopen: ‘Moeten het geluk eens aan onze zijde hebben’

De Tubanters kwam aardig uit de winterstop met tien punten uit zes wedstrijden, maar zag die goede reeks strandden tegen hekkensluiter (en inmiddels degradant) Zenderen Vooruit. Sinds 26 maart pakte de ploeg nog maar zes punten uit negen wedstrijden. Ook tegen KOSC werd zondag verloren (0-1). „Het is allemaal net niet. Elke week laten we weer zien dat we goed kunnen voetballen en dat we in deze klasse horen, maar het valt telkens de verkeerde kant op”, legt Zwiggelaar uit.