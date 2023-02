De winterstop in het amateurvoetbal is echt voor iedereen voorbij

Van de 3000 clubs in het amateur­voet­bal wonnen er 11 alle duel: Rigters­bleek in een bijzonder rijtje

ENSCHEDE - Rigtersbleek is (opnieuw) bezig aan een ijzersterk seizoen. De voetbalclub uit Enschede won tot nu toe alles in de derde klasse D en is hard op weg naar het kampioenschap.

24 januari