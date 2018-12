De Zweef moet wennen aan nieuwe ondergrond

Een plek onderin de middenmoot in de eerste klasse E is vervelend, maar geen reden voor paniek bij De Zweef. Het verschil met nummer acht TVC’28 is immers slechts twee punten. Aan de andere kant is ook het gat met NEC en Tubantia, respectievelijk de nummer twaalf en dertien van de ranglijst, maar twee puntjes. “Dit seizoen willen we ons zo snel mogelijk veilig spelen en van daaruit kijken wat er in het vat zit”, vertelt aanvoerder Sven Dikkers. “Op dit moment moeten we alle zeilen bij zetten.”