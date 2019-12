De Zweef stoot Blauw Wit'66 van kop: ‘Kan een mooie tweede seizoenshelft worden’

Als trainer van Blauw Wit'66 zat hij in de dug-out van de gasten. En dat terwijl hij al zo'n vijftig jaar lid is van De Zweef. "Ik heb wel eens oefenwedstrijden tegen De Zweef gespeeld, maar nog nooit eerder voor het 'echie'. Het is best bijzonder, maar ik baal toch vooral van de nederlaag. Ik ben een echte clubman van De Zweef, maar ik had ze vandaag maar wat graag zien verliezen", vertelt Machielsen lachend.