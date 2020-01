De Zweef-trainer Wennemers: ‘Zijwaarts instromen voor alle partijen het beste’

Het zondagteam van De Zweef knokt dit seizoen tegen degradatie uit de eerste klasse. De ploeg uit Nijverdal staat momenteel twaalfde (van de veertien teams). Maar of De Zweef nou onderaan eindigt of pakweg als negende, het maakt weinig meer uit nu definitief bekend is dat de club vanaf komend seizoen alleen nog met een eerste team op zaterdag speelt. „De eerste emotie na het bekend worden was: ‘zoek het maar uit, we kunnen net zo goed meteen stoppen’. Maar inmiddels is de knop omgezet”, aldus Wennemers. „We willen waardig afsluiten, ons rechtstreeks handhaven en daarmee ook aantonen dat het eigenlijk zonde is om volgend seizoen hoe dan ook een aantal klassen te zakken.”