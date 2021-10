Debutant Navis geniet met volle teugen bij Victoria’28: ‘Zes uit twee daar is niks mis mee’

Een goed begin is het halve werk. Het is een boodschap waar Victoria’28 en Jules Navis dit seizoen gehoor aan geven. Navis debuteert dit seizoen als hoofdtrainer en had zich daarbij geen betere start kunnen wensen. Zijn eerste twee duels als hoofdverantwoordelijke bij de Enschedese ploeg leverden namelijk twee zeges op. „Zes uit twee, daar is niks mis mee”, luidde na de zege op Oldenzaal dan ook het oordeel van Navis. „We doen het beter dan verwacht. Voor de club is het fantastisch dat we nu zes punten hebben. Dat hadden ze vorig jaar niet na vier of vijf wedstrijden. Dus de sfeer is dan ook meteen stukken beter.”