Degradatie komt dichterbij voor Quick’20 na verlies

Quick’20 probeerde kansen te creëeren, maar meestal was de eindpass niet goed. De Utrechters namen na een kwartier het initiatief over. In de 41ste minuut openden zij de score door een schuiver van Lars Raaijen. De thuisploeg stond vlak voor rust bijna op grotere achterstand, een vrije trap belandde op de paal. In de tweede helft leidde de jacht van Quick’20 op de gelijkmaker nauwelijks tot grote mogelijkheden. Walid Ould-Chikh van Hercules besliste het duel in de slotfase. Eerst scoorde hij uit de omschakeling en z’n tweede doelpunt was een prachtige boogbal.