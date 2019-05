Degradatie met wrange nasmaak voor Quick'20

Quick’20 kwam op bezoek bij het Haagse Quick niet verder dan een 4-4 gelijkspel, terwijl concurrent OJC Rosmalen met 5-0 won van JVC Cuijk. Die zege van Rosmalen en de wijze waarop die tot stand kwam zorgde voor een wrang gevoel bij de mensen van Quick’20. “Het gerucht gaat dat JVC Cuijk op het punt staat zich terug te trekken uit de competitie. Door de nederlaag tegen OJC moeten ze nacompetitie spelen, maar zover zal het waarschijnlijk niet meer komen”, zei Quick-trainer André Paus. “We wisten natuurlijk vooraf dat we afhankelijk zouden zijn van Rosmalen. We speelden zelf een goede wedstrijd. In de slotfase werd het nog gelijk, maar met een andere tussenstand bij de andere wedstrijd was dat misschien niet gebeurd.”