Degradatiestress nog niet voorbij voor Gerard Kocks: 'Ga uit van het beste'

NACOMPETITIE DETO Twenterand terug naar hoofdklas­se: 'Heel onwerke­lijk'

8:59 VRIEZENVEEN - Het is gelukt: DETO Twenterand keert na een afwezigheid van vier jaar terug in de hoofdklasse. De ploeg van trainer Jos van der Veen was zaterdag in de finale van de nacompetitie te sterk voor Xerxes DZB (3-0) en mag zich gaan verheugen op derby's tegen Excelsior'31 en SVZW.