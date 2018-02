Deke Vosskühler maakt niet het gewenste debuut bij Aramea

De aanvallende middenvelder maakte onlangs de overstap naar Aramea, nadat hij drie jaar als zaalvoetballer actief was, om met zijn vrienden te kunnen voetballen. Het clubbestuur moest er zaterdag zelfs nog tig mailtjes aan wagen om hem speelgerechtigd te krijgen. Maar ook Vosskühler kon met zijn invalbeurt niet het verschil maken. "Ik had me er wel wat anders van voorgesteld. In elk geval geen nederlaag", zegt hij na afloop. Maar zo gek is dat niet. Het was anderhalf jaar geleden dat hij voor het laatst in het shirt van Sportlust Glanerbrug een voetbalwedstrijd speelde. Vosskuhler moet duidelijk weer wennen. "Je merkt vooral dat het conditioneel wat anders van je vergt dan in de zaal. Dat duwtje ben je ook niet meer gewend. Maar daar ga ik aan werken."