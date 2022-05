Delden-trainer Rob Bakker: ‘Het kampioenschap is zeker niet onmogelijk’

Trainer Dennis Teunissen zag een prima spelend Hoeve Vooruit. „We deden het helemaal niet slecht. We kregen in de eerste helft drie à vier kansen, maar gingen toch rusten met een 2-0 achterstand. Na rust maakten we terecht de 2-1 en moeten we de 2-2 maken, maar uit de tegenstoot maakten ze de 3-1 en toen was het klaar. Ze waren vooral effectiever dan wij”, aldus Teunissen, die bijval kreeg van Delden-trainer Rob Bakker. „Gezien de ranglijst is het logisch dat we deze wedstrijd winnend afsluiten, maar door die tegentreffer moesten we nog even aan de bak. Het was niet gemakkelijk.”