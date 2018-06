Den Ham bereikt finale nacompetitie, Vroomshoopse Boys degradeert

Na rust was het spel van beide ploegen slordig en viel goed te merken dat er wat op het spel stond. Den ham koesterde de voorsprong, terwijl Vroomshoop moest komen. Een kwartier voor tijd was er de korte invalbeurt voor Ernst-Jan Heideman. Binnen minuut kreeg Heideman rood, zodat Vroomshoop met tien man verder moest. Vlak voor tijd kwam Vroomshoopse Boys op gelijke hoogte. Ton Kunst zorgde ervoor dat het duel een verlenging kreeg.

In de verlenging was het opnieuw Den Ham dat op voorsprong kwam. Louis Vijfhuizen bracht de stand op 1-2. Vroomshoop kreeg via Scholten tot twee keer toe de kans op de gelijkmaker, maar doelman Ekkel wist de gelijkmaker te voorkomen. Vlak daarna was het aan de andere kant wel raak. Invaller Roy Zorgdrager zorgde met de 1-3 voor de definitieve beslissing. Den Ham kan zich op gaan maken voor de finale van de nacompetitie, terwijl Vroomshoopse Boys degradeert naar de tweede klasse.