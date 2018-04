Den Ham blijft reëel: 'Veel meer bezig met huidige positie waarborgen'

ZATERDAG 2HDEN HAM - Tweedeklasser Den Ham verloor afgelopen maand twee keer op rij, maar afgelopen zaterdag werd er weer gewonnen (3-2 van Be Quick) en daardoor blijft de koppositie in zicht voor de dorpsclub. Desondanks wil trainer Jurgen Kok het woord 'kampioenschap' nog altijd niet in de mond nemen.