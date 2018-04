Den Ham en Reünie kunnen grote stap richting titel zetten

Zaterdag, eerste klasse D

DETO – Vroomshoopse Boys

Zowel DETO als Vroomshoop leed vorig weekeinde een ruime nederlaag. Vooral het verlies van eerstgenoemde was opvallend. De winnaar van de eerste periode wil zich zaterdag ongetwijfeld revancheren van de afgang in Dronten (5-1 verlies, red.). Vroomshoop lijkt zich niet meer direct veilig te kunnen spelen. Het doel is om boven hekkensluiter FC Zutphen te blijven.

Zaterdag, tweede klasse H

Den Ham – Enter Vooruit

De mooiste topper van het weekeinde wordt in Den Ham gespeeld. De thuisploeg ontvangt nummer twee Enter Vooruit. Voor de gasten is het de laatste kans op de titel. Het gat bedraagt namelijk vijf punten. Wint Den Ham zaterdag, dan zet het een grote stap richting de titel. DOS Kampen is ook nog een kandidaat voor het kampioenschap.

Zaterdag, derde klasse D

Wilhelminaschool – Juliana’32

De Hengelose derby tussen Wilhelminaschool en Juliana’32 staat ook op de rol. De ploegen doen niet veel voor elkaar onder dit seizoen. De gasten pakten vijf punten meer, maar speelden ook een duel meer. Een opvallend gegeven is dat het vaak alles of niets is voor beide teams dit seizoen. Juliana speelde nog niet gelijk in twintig duels, Wilhelminaschool deelde één keer de punten in negentien duels.

Zondag, eerste klasse E

Rigtersbleek – Longa’30

Rigtersbleek wacht zondag een mooie krachtmeting. Koploper Longa’30 komt langs in Enschede. De Bleek verkeert de laatste weken niet in topvorm en speelde twee duels op rij gelijk. De ploeg kan nog wat plaatsen stijgen, maar dan moet er wel weer eens gewonnen worden. Longa verdedigt een voorsprong van twee punten op RKZVC en wil die met de derby in aantocht vasthouden.