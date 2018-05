Den Ham heeft nog kleine kans op de titel: ‘Wij gaan er volle bak voor ’

Den Ham speelt zaterdag thuis tegen SVI, terwijl koploper Enter Vooruit de lastige uitwedstrijd speelt bij Hulzense Boys. Enter heeft drie punten meer dan Den Ham en een beter doelsaldo van zes goals. ,,Toch is de hoop nog niet weg. De kans is na zaterdag flink kleiner, want we zijn nu nog meer afhankelijk. We gaan echter ons best doen om zoveel mogelijk te scoren”, laat de captain weten.

Scoren

Door de periodewinst van zaterdag kan Den Ham vrij het duel in. De ploeg van Jeroen Niks heeft immers weinig meer te verliezen. ,,We kunnen inderdaad vrij spelen. We gaan er volle bak voor. SVI is geen makkelijke tegenstander, want uit hebben we gelijkgespeeld, maar we willen zoveel mogelijk scoren. We moeten nou eenmaal forceren. Een ruime winst zou sowieso fijn zijn, om met een goed gevoel de nacompetitie in te gaan”, meent Dam.