Den Ham pakt belangrijke punten in strijd tegen degradatie

De opluchting was groot na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen IJVV (2-1). "We zijn hier erg blij mee", stelt aanvoerder Tommie Dam na afloop. Hij zette zijn ploeg al na twee minuten op voorsprong. "Dat was een lekker begin van de wedstrijd. Ik scoor bijna nooit, in zestien seizoenen heb ik, denk ik, vijf keer eerder gescoord. Het is mooi dat je op deze manier belangrijk kunt zijn."