Den Ham redt het net niet

KAMPEN - Den Ham heeft in de verlenging verloren van Go Ahead Kampen. Tot tien minuten voor tijd stond de ploeg op voorsprong. Na de gelijkmaker ging het alsnog mis. Door de nederlaag blijft Den Ham in de tweede klasse.

De honderen meegereisde fans van Den ham roerden zich nadrukkelijk bij de opkomst van beide ploegen. Tijdens de wedstrijd was er al snel een flinke tegenslag. Vijfhuizen en Kamphuis kregen kansen, maar het was Go Ahead dat scoorde. Na goed doorzetten van Wilbert Wessels scoorde Jurrian Zandbergen.

Het vervolg van het duel was meer in evenwicht. Den Ham zocht naar de gelijkmaker, Go Ahead naar een grotere voorsprong. Veel kansen kregen beide ploegen niet. Toch werd het vlak voor rust gelijk. Michiel Schurink raakte uit een corner de lat, waarna de rebound van Rane Kootstra volgens het arbitrale trio (zonder doellijntechnologie) de lijn was gepasseerd. Daarmee deelde Den Ham een mentale tik uit aan de thuisploeg.

Waar Den Ham vooraf nog vol ontzag sprak over de spelers van Kampen 'Die betaald krijgen', bleek daar in de wedstrijd geen sprake van. Den Ham kwam kort na rust op voorprong. Roy Zorgdrager was na rust als invaller in het veld gekomen en schoot na vijf minuten de bal hard in de kruising. Vervolgens moest Go Ahead komen. Tien minuten voor tijd maakte Juian Hellendoorn gelijk.

In de verlenging was het opnieuw Zandbergen die scoorde. Den Ham zette aan, was conditioneel ook sterker dan de thuisploeg, maar met Tim Noordman had Go Ahead een uitstekende keeper die de 3-3 meerdere keren voorkwam. Het bleef uiteindelijk bij 3-2. Door de nederlaag blijft Den Ham in de tweede klasse.

Go Ahead Kampen - Den Ham 3-2 N.V. 2-2 (1-1)