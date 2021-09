Den Ham-spits Buitenhuis had géén last van de coronastop

Amateur­clubs in Twente worstelen met coronapas: ‘Niet jammeren, gewoon controle­ren’

22 september Eindelijk mogen amateurvoetballers komend weekeinde weer massaal het veld op. Helemaal als vanouds is het nog niet, want clubs moeten spelers en bezoekers controleren. Houden ze zich aan de regels? Daar is nog niet elke club over uit. Een rondje langs de velden.