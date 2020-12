Dennis van Toor nieuwe trainer Longa’30

Van Toor is een bekend gezicht in de Achterhoek, want hij was van 2011 tot en met 2018 acht jaar op rij trainer bij AZSV. Hij leidde de Aaltenaren van de tweede klasse naar de hoofdklasse in het zaterdagvoetbal.

In 2018 vertrok Van Toor naar Staphorst. Met de zaterdaghoofdklasser reikte Van Toor tot de finale van de nacompetitie, waarin van Gemert werd verloren. De afgelopen anderhalf jaar besloot Van Toor vanwege werkzaamheden geen club te trainen, maar hij keert volgende zomer dus terug bij Longa'30.

Van Toor, oud-speler van AVW'66, begon zijn loopbaan als hoofdtrainer bij de Westervoortse club in 2008. In 2010 werd hij met AVW'66 kampioen in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal.

In Lichtenvoorde wordt Van Toor de opvolger van Erik Zandstra, die nu aan zijn vierde seizoen bezig is. Zandstra werd in 2019 kampioen in de eerste klasse met Longa'30.