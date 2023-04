DEO hoopt de nacompetitie te halen, maar zonder échte afmaker is het lastig winnen

Reünie en VIOS B. treffen elkaar zondag: wie deelt een tikje uit in de titel­strijd?

In de vierde klasse C zijn zondag alle ogen gericht op het duel tussen de nummer 1 en 2: Reünie -VIOS B. Ze hebben allebei 34 punten. Het doelsaldo van Reünie is beter, waardoor de Borculoërs bovenaan staan. De winnaar deelt, met nog zeven duels te gaan, een tikje uit in de titelstrijd. Aanvoerders Niels Janssen (Reünie) en Twan te Woerd reageren op enkele stellingen.