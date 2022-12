Derby én topper tussen De Tukkers en Stevo al op zaterdag

Deze derby én topper wordt niet zondag, maar zaterdag al afgewerkt op sportpark Loarkamp. Aanvang: 17.15 uur. De teams doen niet veel voor elkaar onder in de tweede klasse. Stevo verzamelde twee punten meer en staat tweede op de ranglijst. Wat opvalt is dat Stevo veel meer scoort dan De Tukkers, maar ook veel meer goals tegen krijgt. Vorig seizoen zat er nog twee niveaus verschil tussen beide clubs. Maar door het kampioenschap van De Tukkers in de derde klasse en de degradatie van Stevo uit de eerste zitten de clubs nu bij elkaar in de competitie.