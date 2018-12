Derby: HSC lacht het laatst na spektakelstuk

De ontlading vertelde veel, heel veel. HSC'21 pakte dit seizoen nog geen punt buiten Haaksbergen, maar daar kwam gisteravond in Oldenzaal verandering in. Uitgerekend in de derby proefde HSC weer het zoet van een uitzege. "We wilden er geen thema van maken, maar werden er wel vaak op gewezen dat we uit telkens verloren", sprak Wessel Witbreuk gisteren na afloop van 45 intense minuten.