Derby’s in de Achterhoek en in Goor, periodekans voor Excelsior’31

Zondag, eerste klasse E FC Winterswijk – Longa’30 (zaterdag, 18.00) In Winterswijk een mooie derby tussen de plaatselijke FC en Longa’30. De ploeg uit Lichtenvoorde draait een topseizoen. Alleen de derby met RKZVC ging dik verloren. Verder won het alles. Promovendus Winterswijk won twee keer, speelde twee keer gelijk, verloor twee keer en staat daarmee zesde. Kan Longa’30 zaterdag wel overtuigen in een derby?

Zondag, derde klasse A KOSC – Reutum In Ootmarsum staat de derby met Reutum zondag op de rol. Voor beide ploegen dreigt het een zwaar seizoen te worden. KOSC won nog geen duel en is daarmee hekkensluiter met twee punten. Reutum won al wel, maar doet het niet heel veel beter met vier punten. Beide ploegen weten daarom dat alleen winst telt zondag.

Zondag, derde klasse C

Grol – FC Trias

Het is geen Grol tegen Longa, maar Grol tegen Trias is in de derde klasse C ook een derby. En mooi voor Trias-trainer Jos Heutinck, die vier jaar langs de lijn stond in Groenlo. Trias kent een dramatische start en staat laatste, ondanks een ambitieuze doelstelling. Grol staat op een vierde plek en moet winnen om aansluiting met de top te houden.