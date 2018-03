Derby tussen Rekken en Eibergen kent geen winnaar

Eibergen had de wedstrijd al voor rust moeten beslissen, gezien het aantal kansen. Echter ging de uitploeg aan de thee met slechts een 0-1 voorsprong door een goal van Thijs Rouwmaat.

Vlak na de pauze stond binnen een mum van tijd 2-2 op het scorebord. Eibergen bleef voetballend de betere, maar qua kansen was het weer hetzelfde liedje als in het eerste bedrijf. Rekken kwam op 3-2, maar na een minuut stond het alweer 3-3. Daarna bleef het spannend, doelpunten vielen niet meer. Rekken was blij met het punt, voor Eibergen voelde het als een nederlaag.