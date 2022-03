Derby’s en toppers in voetbalweekeinde om naar uit te kijken: ‘Dit zijn de krenten in de pap’

Er is maar één echte Nijverdalse derby en dat is het treffen tussen SVVN en DES. Daar zijn de captains van beide clubs het in ieder geval over eens. „Met Hellendoorn en De Zweef hebben we dit seizoen een mooie competitie maar de wedstrijd tegen SVVN is een wedstrijd met meer historie”, verklaart DES-aanvoerder Marc Nieboer. Sinds jaar en dag staan de beide Nijverdalse clubs immers tegenover elkaar. Het is daardoor een meer ‘beladen wedstrijd’ „Je mag als speler van geluk spreken dat je zo’n wedstrijd mag spelen”, aldus Nieboer. Daar sluit Alwin Zigterman zich bij aan. De SVVN-captain verwacht voetbaltechnisch geen hoogstaande wedstrijd. Wel de nodige strijd. ,,Want we moeten zorgen dat we de punten in eigen huis houden.” Zigterman is daarbij niet van mening dat het treffen tussen competitiegenoten De Zweef en Hellendoorn ervoor zorgt dat minder toeschouwers sportpark Groot Lochter weten te vinden. Bijkomend voordeel, dat duel begint om 17.00 uur. „Ik denk dat de liefhebber twee wedstrijden gaat kijken. Zelf gaan we in ieder geval het sportpark niet af, want we hebben na afloop een feestje.”