Derde klasse A: De Tukkers verslaat Twenthe Goor

De Tukkers nam voor rust een 2-0 voorsprong. Eerst scoorde Kjell Huisman uit de kluts, en kort voor het rustsignaal speelde Jelle Hulskotte zich vrij en schoot hij de 2-0 binnen. Na de thee was er een aansluitingstreffer, maar even later een tweede gele kaart voor Twenthe-verdediger Elmar Gierveld. Tegen tien bezoekers scoorde Marco Stege in de slotfase de beslissende 3-1. Twenthe nam zodoende geen verdere afstand van de teams in de degradatiezone en De Tukkers verstevigde na de revanche voor de nederlaag in heenwedstrijd in Goor de positie in de subtop.