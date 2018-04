Derde nederlaag op rij voor Excelsior’31

Excelsior’31 miste zaterdagmiddag een flink aantal spelers. Melvin Koetsier, Wilco Nieuwenhuis, Niek Davina, Daan Ligtenberg, Jasper Veltkamp, Dylan Vosskühler, Jurriaan Seppenwoolde en Simon Baysoy konden allemaal niet meedoen tegen de ploeg uit Opheusden. DFS, waar Scott Calderwood trainer is, begon met enkele bekende namen in de basis. Oud-profs Rutger Worm en Lorenzo Davids begonnen in de basiself, net als oud-HSC’21-spits Remy Raterink. Oud-Heraclesspeler Marijn de Kler begon tevens vanaf de afrap.

Binnen twee minuten keken de Rijssenaren tegen een achterstand aan. Worm profiteerde van een zwak optreden van Excelsior-doelman Mart Nieuwenhuis. Diezelfde Worm verdubbelde de score na een half uur spelen. Hij benutte een strafschop na een overtreding van Tom Brummelhuis.

Na rust liet Excelsior meer zien. Amanauel Isa raakte na tien minuten de paal, maar Hielke Penterman maakte uit de rebound de aansluitingstreffer. Een ruime minuut later lag de gelijkmaker er zelfs in. Doelpuntenmaker was wederom Penterman. Vlak voor tijd was het toch DFS dat weer op voorsprong kwam. Invaller Noë Bokila scoorde de 3-2.

Excelsior’31 – DFS 2-3 (0-2).

2. Worm 0-1, 29. Worm 0-2 (strafschop), 53. Penterman 1-2, 55. Penterman 2-2, 80. Bokila 2-3

Excelsior’31: Nieuwenhuis, Zwiers, Averesch (87. Vlijter), Brummelhuis, Gerritsen Mulkes, Isa, Velthuis, Penterman, Köse (76. Sahin), Boeloerditi, Hakim Ezafzafi.

Geel: Köse, Brummelhuis (Excelsior’31)

Dure nederlaag AZSV

AZSV ging onderuit op bezoek bij CSV Apeldoorn. Een uiterst dure nederlaag voor AZSV dat nog lang niet veilig is. De Aaltenaren kwamen na twintig minuten op achterstand. Die score werd zes minuten later verdubbeld. In de tweede helft besliste de thuisploeg het duel.