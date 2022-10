Derdedivisionisten opnieuw doordeweeks aan de bak: Excelsior’31 kan wel een succesje gebruiken

Beide teams speelden in september al twee keer doordeweeks, eenmaal voor de competitie en een keer in de voorronde van de KNVB Beker. HSC’21 haalde het hoofdtoernooi niet, Excelsior’31 wel en mag daarin binnenkort ook doordeweeks (dinsdag 18 oktober) thuis proberen te stunten tegen profclub ADO Den Haag. Maar eerst wil de ploeg punten verzamelen in de competitie, want tot nu toe lukt dat te weinig. Excelsior’31 won van de acht wedstrijden in de derde divisie van het zaterdagvoetbal er slechts twee, de laatste was op 3 september. Na de onnodige 2-1 nederlaag van afgelopen weekeinde tegen ASWH zijn de Rijssenaren terug te vinden op een teleurstellende veertiende plaats met negen punten. Het goede nieuws: de onderlinge verschillen op de ranglijst zijn nog klein. Tegenstander SteDoCo uit Hoornaar staat derde met veertien punten. Het is de eerste van twee pittige opponenten, want zaterdag wacht het uitduel bij DOVO. Die ploeg staat momenteel tweede.

Excelsior’31 - SteDoCo

Dinsdag, aanvang 20.00 uur.