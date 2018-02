Derian Reinders voelt zich op zijn plek bij HHC Hardenberg

HARDENBERG - Derian Reinders (22) is ook komend seizoen te bewonderen in het shirt van HHC Hardenberg. De aanvaller uit Kloosterhaar voelt zich op z'n plek bij de tweededivisionist.

Klein stukje rijden

Aanvaller Derian Reinders is bij tweededivisionist HHC bezig aan zijn tweede seizoen. Deze week maakte de club bekend dat er nog zeker een jaar achteraan komt, want Reinders verlengde zijn contract. Dat was geen moeilijke keuze voor hem. "Ik ben er blij mee, want ik heb het erg naar mijn zin in Hardenberg", vertelt de 22-jarige speler uit Kloosterhaar. "HHC is de grootste amateurclub van Overijssel en het is voor mij maar een klein stukje rijden. Met veel plezier geef ik ook training aan een jeugdteam, dus ik zie geen reden om weg te gaan."

Quote Voor mij persoonlijk zijn de goede prestaties en de derde plek een nadeel Derian Reinders

Invalbeurten

Reinders begon het seizoen in de basiself, maar raakte zijn plek gaandeweg kwijt. Inmiddels presteert de ploeg van trainer Gert Jan Karsten bijzonder goed op het derde voetbalniveau van ons land, waardoor Reinders het veelal met invalbeurten moet doen. "Voor mij persoonlijk is dat een nadeel van de goede prestaties en de derde plek op de ranglijst", vertelt hij. "Ik moet het daarom laten zien in de minuten die ik wél krijg."

De rechtspoot, die zowel op de flanken als op '10' kan spelen, begon met voetballen in zijn woonplaats Kloosterhaar. Hij debuteerde er op jonge leeftijd in het eerste elftal en maakte indruk door veel doelpunten te maken.

Volledig scherm Derian Reinders scoorde tijdens zijn debuut voor HHC © Patrick Drenthen

Profvoetbal

Op zijn 17de werd hij opgepikt door FC Emmen. In Drenthe kwam hij slechts tot één duel in het profvoetbal: op bezoek bij VVV-Venlo mocht hij een keer invallen. Betekent zijn verlengde verblijf bij HHC dat hij het profbestaan uit zijn hoofd heeft gezet? "Daar heb ik niet over nagedacht. Ik wil nu gewoon zoveel mogelijk spelen bij HHC. Het profvoetbal is voor mij geen gesloten boek, maar een doel op zich is het ook niet."

Veel lof

De prestaties van HHC oogsten in het hele land veel lof dit seizoen. Vorig seizoen moest de club tot de laatste speeldag vechten om lijfsbehoud, maar dit seizoen voert HHC de subtop in de tweede divisie aan. De verschillen zijn echter klein. HHC staat derde, maar de voorsprong op nummer 8 FC Lienden is bijvoorbeeld maar 3 punten.

"We hebben veel goede spelers en het verschil tussen de basiself en de jongens op de bank is niet groot", zegt Reinders. "Het zou mooi zijn als we dit seizoen de top 5 halen en we dat volgend jaar door kunnen trekken."

Bezoekje

Als de mogelijkheid zich voordoet, brengt de aanvaller nog weleens een bezoekje aan zijn oude club in Kloosterhaar. Bij zijn vertrek heeft hij zich voorgenomen zeker nog eens terug te keren in het zwart-wit op De Polderhoek. "Dat heb ik wel gezegd toen ik naar Emmen vertrok. Voorlopig zit ik echt nog op mijn plek in Hardenberg en ga ik kijken waar mijn plafond ligt. We zitten in een flow en hebben alle vier duels na de winterstop gewonnen. Afsluiten op plek 3 of 4 zou dan geweldig zijn."