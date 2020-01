DETO-aanvaller Kevin Aman scheurt nier: ‘Zo veel pijn gun je niemand’

Een bed in de woonkamer, op televisie komt de zoveelste herhaling van een voetbalwedstrijd uit de tweede divisie voorbij. Het leven van Kevin Aman bestaat sinds een aantal weken uit rusten, heel veel rusten. Hij wil, na een heftige tijd vanwege een gescheurde nier, één keer z’n verhaal doen. „Dan weet meteen iedereen hoe het zit, want ik krijg heel veel vragen. Maar geen foto, ik wil niet zielig overkomen. Jullie hebben nog genoeg actiefoto’s van me, dat is beter en daar wil ik ook naartoe werken. Ik hoop dit seizoen nog een wedstrijdje mee te kunnen doen, voetbal is en blijft m’n hobby. Maar of dat reëel is...”