DETO: ‘De punten gaan wel komen’

Trainer Otto Krabbe staat na afloop van DETO - Swift als een van de eersten voor de deur van de thuiskleedkamer. Hij wil de voltallige selectie even kort toespreken na de nipte nederlaag. Geen gescheld of geschreeuw uit de mond van Krabbe, maar opbeurende woorden. Krabbe predikt rust in de gesloten kleedkamer. Het contrast met de gastenkleedkamer is groot. Daar heerst er blijdschap en klinkt er Spaanstalige zomermuziek. Een handjevol spelers steekt buiten in ontbloot bovenlijf een sigaretje op en iedereen viert de ietwat gelukkige zege op zijn eigen manier.