DETO doet goede zaken in degradatiestrijd dankzij nipte zege

In de eerste helft waren de ploegen redelijk in evenwicht. NSC mocht de bal hebben, maar kwam niet door de defensie van DETO. De thuisploeg, die ruimte achter de verdediging zocht, creëerde ook weinig kansen. De 1-0 van DETO viel dus uit de lucht. Maarten Jansen kopte raak. In de tweede helft was NSC gevaarlijker dan voor rust. DETO had geluk dat het vizier van de bezoekers niet helemaal op scherp stond.