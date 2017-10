DETO - DOS'37: Voetballen voor de rivaal? Nooit!

Volledig scherm Kevin Aman (rechts) en Marc Meier op de vooravond van de derby: beiden zijn er klaar voor. © Annina Romita

Aman (30):

"Het merk bier in de kantine? Grapje, ik denk dat de verschillen kleiner zijn geworden, de laatste jaren. DETO begon eerder met het halen van spelers van buiten, DOS volgde later. Inmiddels focussen beide verenigingen weer meer op eigen jeugd. Ik denk dat het redelijke gelijkwaardige dorpsclubs zijn."

Meier (25):

,,Eerst was DETO de betere ploeg, vooral toen ze in de top- en hoofdklasse speelden. De laatste jaren zijn we meer naar elkaar toe gegroeid en zijn er veel overeenkomsten. We hebben de laatste vijf edities niet verloren, dus dat is een mooi uitgangspunt voor zaterdag."

2. Welke speler van de tegenstander moet goed in de gaten worden gehouden?

Aman

,,Ik ben gecharmeerd van middenvelder Lennard Mulderij. Met SVZW heb ik vaak tegen hem gespeeld. Hij is technisch sterk, heeft een goede pass en kan zo een spits aan het werk zetten. Bij hem moeten we de angel er uit halen."

Meier:

,,Aanvaller Frank Smit is goed bezig en heeft vorig seizoen ook veel gescoord. Ook hebben ze nu ervaren jongens als Kevin en Coplan Soumaoro. Maar we zijn niet bang voor DETO en gaan uit van onze eigen kracht."

3. Voor een mooi bedrag zou ik best voor de aartsrivaal kunnen spelen.

Aman:

,,Nee, als Vriezenveense jongen kan dat niet. Of ze moeten echt met een ton komen. Ik denk wel dat ik dan een baksteen door mijn ruit krijg, ha ha. De laatste jaren is zo'n overstap wel eens voorgekomen, zoals met Jochem Oude Booyink die van DETO naar DOS ging. Maar hij komt niet uit Vriezenveen, dus dan voelt dat misschien anders."

Meier:

,,Nooit van mijn leven. Ik ben een echte clubman en zou nooit vertrekken. Daar kan geld niets aan veranderen."

4. Twee keer de winnende scoren in de derby, of topscorer van de competitie worden?

Aman:

,,Dan twee keer de winnende in de derby. Ik ben tegenwoordig toch al meer van de assists dan van de doelpunten."

Meier:

,,Twee keer de winnende in de derby betekent dat we zes punten pakken tegen DETO, daar teken ik voor. Op de topscorerslijst wil ik dan best tweede worden, ha ha. Vorig jaar heb ik drie keer gescoord in de twee derby's, dat blijft bijzonder. De ontlading met al dat publiek is fantastisch."

5. Wij winnen morgen de derby, omdat...

Aman:

"We als team steeds beter worden. Afgelopen weekeinde wonnen we bij Nunspeet, een duel dat DETO vorig seizoen waarschijnlijk had verloren. Ik denk dat DETO en DOS gelijkwaardig zijn, maar dat wij winnen. Na vijf edities zonder overwinning wordt het ook hoog tijd voor een zege. We zijn er klaar voor."

Meier: