DETO haalt middenvelder van Juventa’12

De laatste speelronde in het amateur­voet­bal: het had zo mooi kunnen zijn

20 mei Normaal gesproken was komend weekeinde de laatste speelronde in het amateurvoetbal. Daarna volgden nog spannende potjes in de nacompetitie voor vele toeschouwers in telkens weer een prachtige ambiance. Het liep vanwege het coronavirus totaal anders.