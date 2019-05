DETO haalt nacompetitie en mag blijven hopen op handhaving: ‘Maar we zijn er nog niet’

Degradatie Quick'20, Eilermark, BVV Borne, TVO en La Première kampioen

26 mei ENSCHEDE - Quick'20 is gedegradeerd uit de Derde Divisie. Elders was er vreugde bij Voorwaarts Twello, Eilermark, BVV Borne sv TVO Diepenveen en La Première, zij werden allemaal kampioen. Verdriet was er onder andere bij Achilles'12, NEO, UDI en DTC'07 die net naast de titel grepen.