DETO heeft niet voor niets zolang gewacht, 6-1 winst in de derby

Hij was er als één van de weinigen uit de huidige selectie van DETO bij op 25 april 2009, de dag waarop de club met 3-0 zegevierde bij DOS en daarmee de buurman tevens het laatste zetje gaf richting degradatie uit de eerste klasse.

Eerder in dat seizoen, 15 november 2008, was DETO ook in eigen huis veel sterker (5-1) dan de rivaal. ,,In beide duels scoorde ik, thuis miste ik ook nog een strafschop", herinnert Kevin Aman zich terwijl de aanvaller deze zaterdag de ene na de andere felicitatie in ontvangst neemt. De toch al zo zonnige en aangename herfstdag wordt voor hem en heel DETO nog lekkerder na de 6-1 zege op DOS. Het is een uitslag die zelfs de grootste DETO-optimist vooraf niet had durven voorspellen. Sinds 2009 speelden DETO en DOS vijf keer tegen elkaar (vier keer in de competitie, een keer in de beker), geen enkele keer wonnen de roodzwarten. 2009... Het jaar waarin AZ de landstitel pakte en Barack Obama president van Amerika werd. Echt lang geleden dus. ,,Het mocht dus ook wel weer een keer gebeuren", lacht Aman.

Biertjes

14 oktober 2017 wordt een dag waarop bijna alles klopt bij DETO. Aman, na een periode SVZW sinds dit seizoen terug bij 'zijn' DETO, maakt voor rust de 2-0 en 3-0. Na z'n tweede treffer in de 31ste minuut is het duel eigenlijk al beslist. ,,De derby winnen is al geweldig, zelf twee keer scoren maakt het nog specialer. Ik woon tegenwoordig in Wierden, ga vaak met de auto naar het sportpark. Maar vandaag koos ik bewust voor de fiets. Ik had vooraf al een gevoel dat het een prachtige dag kon worden. Eentje waarbij de nodige biertjes gedronken zouden worden."

Maar met 6-1 winnen van de rivaal? Aman dacht fietsend tussen Wierden en Vriezenveen aan van alles, maar over zo'n score durfde hij niet te fantaseren. ,,De laatste vijf keer niet gewonnen van DOS, daar dacht ik nog wel aan. Vandaag zaten we vanaf de aftrap er meteen lekker in, na een minuut konden we al scoren (de bal ging op de paal, red.)."

De 1-0 van Frank Smit in de twaalfde minuut blijkt voor DETO het begin van iets heel moois. Aman: ,,Als je ziet dat onze materiaalman moet huilen van vreugde, ja, dat doet je wel wat. Een geweldige opsteker voor heel DETO." Eentje die de club na een sportief moeizame tijd ook goed kan gebruiken. Vorig seizoen nog, een jaar waarin DETO lang moet vrezen voor (weer) een degradatie. Het had niet veel gescheeld of de derby was van de agenda gegaan. ,,Maar we hebben nu een alleraardigst team", reageert Aman. ,,We staan na vier duels al op 9 punten. Niet alleen tijdens deze derby werkte iedereen keihard voor elkaar, dat doen we elke wedstrijd. Prachtig om daar weer onderdeel van uit te maken."