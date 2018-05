DETO heeft selectie compleet met komst Vlijter

Reünie mist drie strafschop­pen op rij: ‘Dat krijg je met die grapjes’

18 mei BORCULO - Reünie kroonde zich vorige week tot kampioen van de vierde klasse C. In de afgelopen drie weken miste het echter ook tot drie maal toe een strafschop. Opvallend genoeg door drie verschillende spelers. Weet trainer Arno Knapen al wie de volgende kandidaat is?