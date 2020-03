DETO hoopt dit seizoen op een vroege vakantie

Het strafschopgebied van DETO was drukbevolkt. Op sportpark Het Midden gaf het scorebord al enige tijd aan dat er negentig minuten verstreken waren, toen NSC Nijkerk nog een vrije trap mocht nemen. 21 spelers verzamelden zich in het Vriezenveense zestienmetergebied. Te midden van hen plukte DETO-doelman Anthony van Zaltbommel de bal uiteindelijk uit de lucht, waarna scheidsrechter Aafouallah het duel beëindigde. De 1-0 zege was daarmee een feit voor DETO.



Van Zaltbommel balde na het laatste fluitsignaal zijn vuisten, deelde high fives uit en omhelsde ploeggenoten. Even verdween de doelman in de kleedkamer. “De stemming zit er goed in”, aldus de DETO-doelman toen hij weer buiten stond. “Er staat muziek op. Echt top.”