DETO in tumultueus duel naar finale nacompetitie

VRIEZENVEEN - DETO heeft de finale van de nacompetitie bereikt. Dat ging niet zonder slag of stoot. Tegenstander vv Groningen werd pas in de verlenging opzij gezet. Het duel werd wegens een massale vechtpartij tussen de supporters geruime tijd onderbroken.

Na vier minuten was DETO dichtbij de openingstreffer. Het schot van Kevin Aman trof de lat. Ook het vervolg was voor de thuisploeg, tot aan de drinkpauze halverwege de eerste helft. Vanaf dat moment nam Groningen het initiatief en was het aan doelman Anthony van Zaltbommel te danken dat DETO niet op achterstand kwam.

Geen winnaar na negentig minuten

Ook na rust was de eerste fase voor de bezoekers uit Groningen. na een uur kwam daar verandering in. Erik Lourens kreeg zijn tweede gele kaart, waardoor Groningen met tien man verder moest. Toch kregen de tien Groningers de beste mogelijkheid. Na een overtreding in het strafschopgebied kregen de bezoekers een strafschop. De penalty werd hoog over geschoten. Toch bleef Groningen aandringen en kreeg het nog enkele mogelijkheden om binnen de reguliere speeltijd het duel te beslissen. De winnende treffer bleef uit, waardoor er verlengd werd.

Goals en een vechtpartij

In de verlenging was het DETO dat er in slaagde het verschil te maken. Nadat een poging van Smit nog werd weggewerkt, schoot Lesley Nahrwold de 1-0 binnen. Vervolgens kopte Groningen de bal tegen de lat. De wedstrijd werd geruime tijd onderbroken nadat er een massale vechtpartij uitbrak tussen de beide supportersgroepen. In het vervolg scoorde Peppels en zorgde met de 2-0 voor de beslissing.

Door de zege speelt DETO zaterdag de finale, daarin is XerxesDZB uit Rotterdam de tegenstander.