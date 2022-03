DETO is vechtend de sterkste na een moeilijke week

DETO-trainer Hennie ’t Hof zat amper een week geleden even met de handen in het haar. Door het competitieduel tegen SDC Putten ging vorige week een streep. Oorzaak: zes coronagevallen bij DETO. Tel daar nog eens een aantal blessuregevallen bij op en van de toch al krappe selectie van DETO was begin deze week weinig meer over. „We stonden maandag met tien jongens te trainen”, vertelde In ’t Hof. „Dat waren er donderdag gelukkig al een paar meer, maar het hield niet over.”