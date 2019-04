DETO kan SVZW in derby het laatste zetje geven

Door de zege die WHC maandagavond boekte op Buitenpost is hekkensluiter SVZW alleen op papier nog hoofdklasser. Met nog vijf duels te gaan moet de formatie uit Wierden een gat van dertien punten goedmaken op plek veertien (nacompetitie). Bij een nederlaag woensdag in het inhaalduel tegen DETO is het definitief over en uit voor De Zwaluwen. Vorig seizoen werd de club nog op overtuigende wijze kampioen van de eerste klasse, een niveau hoger is het kommer en kwel. De vraag is al een tijdje niet meer of, maar wanneer SVZW degradeert. DETO kan de buurman het laatste zetje geven.