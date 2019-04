DETO met ruime cijfers langs DUNO

UPDATE Volop amateur­voet­bal met Pasen

19 april ENSCHEDE - Vorig jaar was het karig met alleen wedstrijden op eerste paasdag, dit seizoen is er gelukkig weer een uitgebreid paasmenu in het amateurvoetbal. Het schema voor zaterdag 20 april en maandag 22 april. In de derde klasse is de aftrap van het duel maandag tussen Losser - NEO verplaatst naar 11.30 uur.