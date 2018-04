DETO na strafschoppen verrassend uitgeschakeld in districtsbeker

MASV, waar ex-prof Jhon van Beukering trainer is, had zich voor het belangrijke duel ‘even’ versterkt met Nicky Hofs en Tim Cornelisse. Het duo, samen goed voor zo’n 700 profduels, begon in de aanval van MASV. Beide teams kregen in de openingsfase goede kansen op de openingstreffer, maar die viel niet. Na rust kreeg DETO, waar smaakmakers Kevin Aman en Frank Smit inmiddels waren ingevallen, betere kansen. Maar de thuisploeg was enkele keren ook dichtbij de 1-0. Die viel niet, waarna een strafschoppenserie de winnaar moest bepalen. Frank Smit, Lesley Nahrwold en Lars Reekers misten namens DETO.