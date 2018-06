DETO naar de Hoofdklasse

Deto had een absolute droomstart in het duel met XerxesDZB. Eerst was het Frank Smit, die uiterst attent reageerde op een bal achter de verdediging en met een schot in de verre hoek de score opende. Kort daarna was het opnieuw raak. Dit keer profiteerde Qays Shayesteh van het weifelende verdedigen van de bezoekers. Ook hij schoot raak in de verre hoek. Daarmee had DETO na zes minuten al een 2-0 voorsprong genomen.